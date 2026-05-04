Валюта подорожала в обменниках: выгодно ли покупать доллар после выходных
- Официальный курс доллара – 43,91 гривны, евро – 51,59 гривны.
- В банках покупка доллара стоит 43,70 гривны, продажа – 44,15 гривны; покупка евро – 51,20 гривны, продажа – 51,87 гривны.
В понедельник, 4 мая, официальный курс доллара в Украине составляет 43,91 гривны, а евро – 51,59 гривны. Новую неделю обменники начали с поднятия цен на наличные, но кое-где незначительного.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 4 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,70 гривны (без изменений), а продажа по 44,15 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 51,20 гривны (без изменений), а продажа – по 51,87 гривны (+3 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,88 гривны (-2 копейки), а продажа – по 43,89 гривны (-1 копейка).
- Зато покупка евро проходит по 51,55 гривны (+6 копеек), а продажа – по 51,65 гривны (-4 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,44 гривны (+32 копейки), а продают – по 43,95 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают по 51,31 гривне (+1 копейка), а продают – по 51,90 гривны (+1 копейка).
Что будет с долларом в начале мая?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, какой будет ситуация на валютном рынке в течение недели 4 – 10 мая.
Курс доллара будет колебаться от 43,75 до 44,35 гривны, а особых оснований для стремительного подорожания или удешевления нет.
Правда, весомым фактором давления могут оставаться мировые цены на топливо – как ключевой ориентир для украинских импортеров. В то же время "разыгрывать" ажиотаж могут обменники, повышая цену продажи или занижая курс покупки.