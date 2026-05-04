Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 4 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,70 гривны (без изменений), а продажа по 44,15 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,88 гривны (-2 копейки), а продажа – по 43,89 гривны (-1 копейка).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,44 гривны (+32 копейки), а продают – по 43,95 гривны (+1 копейка).

Что будет с долларом в начале мая?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, какой будет ситуация на валютном рынке в течение недели 4 – 10 мая.

Курс доллара будет колебаться от 43,75 до 44,35 гривны, а особых оснований для стремительного подорожания или удешевления нет.

Правда, весомым фактором давления могут оставаться мировые цены на топливо – как ключевой ориентир для украинских импортеров. В то же время "разыгрывать" ажиотаж могут обменники, повышая цену продажи или занижая курс покупки.