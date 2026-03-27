Банки или обменники – где выгоднее покупать доллары в конце недели
- Официальный курс доллара – 43,88 гривны, евро – 50,61 гривны.
- В банках покупка доллара стоит 43,65 гривны, продажа – 44,15 гривны; покупка евро – 50,40 гривны, продажа – 51,10 гривны.
В пятницу, 27 марта, официальный курс доллара в Украине составляет 43,88 гривны, а евро – 50,61 гривны. Однако цена валюты для граждан в обменных пунктах и банках остается несколько выше.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 27 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,65 гривны (без изменений), а продажа по 44,15 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 50,40 гривны (-15 копеек), а продажа – по 51,10 гривны (-10 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44 гривны (-5 копеек), а продажа – по 44,05 гривны (-10 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 50,85 гривны (-15 копеек), а продажа – по 51,10 гривны (-10 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,47 гривны (-13 копеек), а продают – по 44,13 гривны (+2 копейки).
- Евро покупают по 50,80 гривны (+3 копейки), а продают – по 51,22 гривны (+4 копейки).
Что может улучшить положение гривны?
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин подчеркнул, что оценивать возможные пределы ослабления гривны следует в контексте глобальных тенденций валютной пары евро-доллар.
Именно на ее динамику ориентируется Нацбанк при принятии своих решений, сохраняя контроль над рынком. Поэтому там ключевую роль играет политика регулятора, а не баланс спроса и предложения.
В то же время эксперт отмечает, что ситуацию для гривны может улучшить разблокирование финансирования от ЕС. Если же этого не произойдет до середины апреля, давление на валютный рынок усилится.