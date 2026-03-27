Банки чи обмінники – де вигідніше купувати долари наприкінці тижня
- Офіційний курс долара – 43,88 гривні, євро – 50,61 гривні.
- У банках купівля долара коштує 43,65 гривні, продаж – 44,15 гривні; купівля євро – 50,40 гривні, продаж – 51,10 гривні.
У п'ятницю, 27 березня, офіційний курс долара в Україні становить 43,88 гривні, а євро – 50,61 гривні. Однак ціна валюти для громадян в обмінниках і банках залишається дещо вищою.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 27 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,65 гривні (без змін), а продаж по 44,15 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 50,40 гривні (-15 копійок), а продаж – по 51,10 гривні (-10 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44 гривні (-5 копійок), а продаж – по 44,05 гривні (-10 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 50,85 гривні (-15 копійок), а продаж – по 51,10 гривні (-10 копійок).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,47 гривні (-13 копійок), а продають – по 44,13 гривні (+2 копійки).
- Євро купують по 50,80 гривні (+3 копійки), а продають – по 51,22 гривні (+4 копійки).
Що може поліпшити становище гривні?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин наголосив, що оцінювати можливі межі послаблення гривні варто в контексті глобальних тенденцій валютної пари євро-долар.
Саме на її динаміку орієнтується Нацбанк під час ухвалення своїх рішень, зберігаючи контроль над ринком. Тож там ключову роль відіграє політика регулятора, а не баланс попиту й пропозиції.
Водночас експерт зазначає – ситуацію для гривні може покращити розблокування фінансування від ЄС. Якщо ж цього не станеться до середини квітня, тиск на валютний ринок зросте.