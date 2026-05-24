Удивит ли украинцев курс доллара после серии рекордов в конце мая

Последняя неделя мая вряд ли удивит украинцев "сюрпризами" – валютный рынок будет оставаться относительно стабильным, без резких скачков или обвалов курса. Текущие колебания должны быть незначительными, и это можно объяснить сразу несколькими факторами.

Какой будет ситуация в конце мая?

Вероятно, курс доллара будет колебаться в диапазоне 43,8 – 44,5 гривны, а евро в пределах 51,5 – 52,5 гривны. Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Во-первых, цены на энергоресурсы

После мартовского скачка стоимости топлива, в апреле рост существенно замедлился, поскольку бензин и дизель подорожали лишь в пределах 1 – 1,5%. В мае динамика также оставалась сдержанной: периоды снижения цен время от времени сменялись незначительным повышением.

Такая стабилизация уменьшает инфляционные ожидания, а вместе с ними – и психологический спрос на валюту как способ защитить сбережения. Ведь когда цены ведут себя непредсказуемо, часть граждан традиционно воспринимает доллар как своеобразную "тихую гавань".

Во-вторых, инфляция в Украине

Благодаря вышеописанному "усмирению" стоимости горючего и отсутствию других резких ценовых шоков, по итогам мая инфляция может составить ориентировочно 0,5 – 0,7%. В годовом измерении это позволит говорить о ее снижении до 8%.

В-третьих, учетная ставка

Накануне Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15%, что поддержало привлекательность гривневых депозитов как инструмента для защиты сбережений. В ближайшие полгода доходность по ним будет перекрывать потенциальные инфляционные изменения, ведь максимальные ставки благодаря акционным предложениям банков пока колеблются в пределах 16 – 17,5% годовых.

Чистая прибыль украинцев, зависимости от срока размещения средств и за вычетом налогов, может составить 3 – 4%. Подробнее об этом 24 Каналу ранее рассказывал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. "Условная граница, при которой депозит перестает перекрывать девальвацию, – это курс около 46,46 гривны за доллар", – подчеркнул он.

В-четвертых, стратегия Нацбанка

Регулятор и в дальнейшем будет оставаться активным участником валютного рынка. Благодаря своевременным интервенциям он сдерживает ситуации, когда спрос на валюту превышает предложение и давит на курс.

Недельный объем таких операций может остаться на "приемлемом уровне" в около 800 – 850 миллионов долларов. Как раз он свидетельствует о дисбалансе и необходимости регулярного вмешательства Нацбанка.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА В целом можно сказать, что в течение мая курсовые изменения могут оказаться весьма незначительными. В начале мая официальный курс доллара составлял около 43,96 гривны. Если по состоянию на начало июня он будет находиться в пределах 44 – 44,15 гривны, то изменение за месяц будет почти незаметным (0,1 – 0,4%). То есть фактически речь будет идти не о резком росте курса, а об умеренном колебании в пределах стабильного рынка.

Итак, май уже показал сохранение стабильности на валютном рынке, и это важно сразу по нескольким причинам:

положительное влияние на настроения граждан;

облегчение в планировании для бизнеса;

снижение ажиотажной активности покупателей валюты;

повышение веса гривневых инструментов сбережения и сохранения средств, прежде всего депозитов и ОВГЗ.

Характеристики рынка с 25 по 31 мая: