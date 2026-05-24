Якою буде ситуація наприкінці травня?

Ймовірно, курс долара коливатиметься в діапазоні 43,8 – 44,5 гривні, а євро в межах 51,5 – 52,5 гривні. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

По-перше, ціни на енергоресурси

Після березневого стрибка вартості пального, у квітні зростання суттєво сповільнилося, оскільки бензин і дизель подорожчали лише в межах 1 – 1,5%. У травні динаміка також залишалася стриманою: періоди зниження цін час від часу змінювалися незначним підвищенням.

Така стабілізація зменшує інфляційні очікування, а разом із ними – і психологічний попит на валюту як спосіб захистити заощадження. Адже коли ціни поводяться непередбачувано, частина громадян традиційно сприймає долар як своєрідну "тиху гавань".

По-друге, інфляція в Україні

Завдяки вищеописаному "погамуванню" вартості пального та відсутності інших різких цінових шоків, за підсумками травня інфляція може скласти орієнтовно 0,5 – 0,7%. У річному вимірі це дозволить говорити про її зниження до 8%.

По-третє, облікова ставка

Напередодні Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15%, що підтримало привабливість гривневих депозитів як інструменту для захисту заощаджень. У найближчі пів року дохідність за ними перекриватиме потенційні інфляційні зміни, адже максимальні ставки завдяки акційним пропозиціям банків наразі коливаються в межах 16 – 17,5% річних.

Чистий прибуток українців, залежно від терміну розміщення коштів і з вирахуванням податків, може скласти 3 – 4%. Детальніше про це 24 Каналу раніше розповідав директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. "Умовна межа, за якої депозит перестає перекривати девальвацію, – це курс близько 46,46 гривні за долар", – наголосив він.

По-четверте, стратегія Нацбанку

Регулятор і надалі залишатиметься активним учасником валютного ринку. Завдяки своєчасним інтервенціям він стримує ситуації, коли попит на валюту переважає пропозицію й тисне на курс.

Тижневий обсяг таких операцій може зостатися на "прийнятному рівні" у близько 800 – 850 мільйонів доларів. Якраз він свідчить про дисбаланс і потребу регулярного втручання Нацбанку.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Загалом можна сказати, що протягом травня курсові зміни можуть виявитися досить незначними. На початку травня офіційний курс долара становив близько 43,96 гривні. Якщо станом на початок червня він перебуватиме в межах 44 – 44,15 гривні, то зміна за місяць буде майже непомітною (0,1 – 0,4%). Тобто фактично йтиметься не про різке зростання курсу, а про помірне коливання в межах стабільного ринку.

Отже, травень уже засвідчив збереження стабільності на валютному ринку, і це важливо одразу з кількох причин:

позитивний вплив на настрої громадян; полегшення в плануванні для бізнесу; зниження ажіотажної активності покупців валюти; підвищення ваги гривневих інструментів заощадження й збереження коштів, насамперед депозитів та ОВДП.

Характеристики ринку з 25 по 31 травня: