Какой будет ситуация в конце мая?
Вероятно, курс доллара будет колебаться в диапазоне 43,8 – 44,5 гривны, а евро в пределах 51,5 – 52,5 гривны. Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
- Во-первых, цены на энергоресурсы
После мартовского скачка стоимости топлива, в апреле рост существенно замедлился, поскольку бензин и дизель подорожали лишь в пределах 1 – 1,5%. В мае динамика также оставалась сдержанной: периоды снижения цен время от времени сменялись незначительным повышением.
Такая стабилизация уменьшает инфляционные ожидания, а вместе с ними – и психологический спрос на валюту как способ защитить сбережения. Ведь когда цены ведут себя непредсказуемо, часть граждан традиционно воспринимает доллар как своеобразную "тихую гавань".
- Во-вторых, инфляция в Украине
Благодаря вышеописанному "усмирению" стоимости горючего и отсутствию других резких ценовых шоков, по итогам мая инфляция может составить ориентировочно 0,5 – 0,7%. В годовом измерении это позволит говорить о ее снижении до 8%.
- В-третьих, учетная ставка
Накануне Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15%, что поддержало привлекательность гривневых депозитов как инструмента для защиты сбережений. В ближайшие полгода доходность по ним будет перекрывать потенциальные инфляционные изменения, ведь максимальные ставки благодаря акционным предложениям банков пока колеблются в пределах 16 – 17,5% годовых.
Чистая прибыль украинцев, зависимости от срока размещения средств и за вычетом налогов, может составить 3 – 4%. Подробнее об этом 24 Каналу ранее рассказывал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. "Условная граница, при которой депозит перестает перекрывать девальвацию, – это курс около 46,46 гривны за доллар", – подчеркнул он.
- В-четвертых, стратегия Нацбанка
Регулятор и в дальнейшем будет оставаться активным участником валютного рынка. Благодаря своевременным интервенциям он сдерживает ситуации, когда спрос на валюту превышает предложение и давит на курс.
Недельный объем таких операций может остаться на "приемлемом уровне" в около 800 – 850 миллионов долларов. Как раз он свидетельствует о дисбалансе и необходимости регулярного вмешательства Нацбанка.
В целом можно сказать, что в течение мая курсовые изменения могут оказаться весьма незначительными. В начале мая официальный курс доллара составлял около 43,96 гривны. Если по состоянию на начало июня он будет находиться в пределах 44 – 44,15 гривны, то изменение за месяц будет почти незаметным (0,1 – 0,4%). То есть фактически речь будет идти не о резком росте курса, а об умеренном колебании в пределах стабильного рынка.
Итак, май уже показал сохранение стабильности на валютном рынке, и это важно сразу по нескольким причинам:
- положительное влияние на настроения граждан;
- облегчение в планировании для бизнеса;
- снижение ажиотажной активности покупателей валюты;
повышение веса гривневых инструментов сбережения и сохранения средств, прежде всего депозитов и ОВГЗ.
Характеристики рынка с 25 по 31 мая:
Коридоры валютных колебаний: на межбанке 43,8 – 44,35 гривны за доллар и 50,5 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 43,75 – 44,5 гривны за доллар и 50,5 – 52 гривны за евро.
Ежедневные курсовые колебания: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.
Разница курсов покупки: в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.
Разница курсов продажи: в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.
Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.
Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.