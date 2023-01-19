Доллар теряет позиции против корзины из 6 других валют после публикации данных по экономике США. Что происходит с первой экономикой мира и какую динамику демонстрируют другие валюты –читайте в материале 24 канала.
Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это лучший результат за 20 лет;
В то же время минимальные котировки упали до 95,04 за аналогичный период, по данным CNBC.
Обесценение доллара спровоцировало публикацию ряда слабых данных по динамике экономики США. В частности, в декабре 2022 года розничные продажи зафиксировали наибольшее падение за год, тогда как объемы производства понесли наибольшие потери за последние 2 года. На этом фоне усиливаются опасения, что первая экономика мира идет к рецессии. Reuters.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.