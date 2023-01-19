Долар втрачає позиції проти кошика з 6 інших валют після публікації даних щодо економіки США. Що відбувається з першою економікою світу та яку динаміку демонструють інші валюти – читайте у матеріалі 24 каналу.
Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:
Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це найкращий результат за 20 років;
Натомість мінімально котирування впали до 95,04 за аналогічний період, за даними CNBC.
Знецінення долара спровокувала публікація низки слабких даних щодо динаміки економіки США. Зокрема, у грудні 2022 року роздрібні продажі зафіксували найбільше падіння за рік, тоді як обсяги виробництва зазнали найбільших втрат за останні 2 роки. На цьому тлі посилюються побоювання, що перша економіка світу прямує до рецесії, пише Reuters.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.