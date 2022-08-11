Индекс доллара США продолжает ослабевать на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

11 августа 2022 года Индекс доллара составляет 104,93, согласно Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель обесценился на 0,26%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 105,21. Минимальные и максимальные позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

  • больше всего Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;
  • тогда как минимум за аналогичный период обнаружили при позиции 91,78, по данным CNBC.