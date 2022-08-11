Індекс долара США продовжує слабшати на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

11 серпня 2022 року Індекс долара становить 104,93, згідно з Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник знецінився на 0,26%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 105,21. Мінімальні та максимальна позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

  • найбільше Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
  • тоді як мінімум за аналогічний період виявили при позиції у 91,78, за даними CNBC.