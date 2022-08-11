Індекс долара США продовжує слабшати на ринку. Торги тривають цілодобово.

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11 серпня 2022 року Індекс долара становить 104,93, згідно з Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник знецінився на 0,26%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 105,21. Мінімальні та максимальна позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Ще один індикатор валютного ринку – WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах – наразі зупинився на рівні 104,96, за даними WSJ. З початку дня він втратив 0,23%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він втратив загалом 3,31%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 0,09% ;

; з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 9,35% ;

; загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 12,80%.

Індекс долара США залишається нижче попереднього мінімального рівня з початку серпня 2022 року. Тоді цей показник зафіксували на рівні 105,45, згідно з даними Yahoo!Finance. Це сталося через скорочення трейдерами довгих позицій у цій валюті.

Що відбувається з доларом США

Загалом долар почав втрачати позиції стосовно кошика з 6 валют торгових партнерів США на фоні більш прохолодних даних щодо інфляції ніж очікували, пише CNBC. У липні 2022 року споживчі зростання цін зупинилося, оскільки вартість пального почала падати:

Це стало першою ознакою полегшення ситуації у США, де фіксували значне зростання інфляції протягом останніх двох років.

У зв'язку з цим також активніше заговорили про ймовірність послаблення монетарної політики зі сторони Федерального резерву.

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Тоді як чимало інвесторів переконані, що агресивна монетарна політика центрального банку США сприяє розвитку сценарію з рецесією, згідно з Reuters. Цікаво, що потенційна рецесія у 2022 році може мати низку суттєвих відмінностей від попередніх досвідів з кризами. Йдеться про:

досить сильні позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;

це сталося завдяки низьким ставкам та ері легких грошей;

агресивна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції;

стабільний ринок праці у США.

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