Какой номинал евро больше не выпускают

В первую серию европейских банкнот "Европа" 2002 года было введено 7 номиналов – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, передает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

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Впоследствии их постепенно изменили на вторую серию, которая является более защищенной от подделок, а потому некоторые из банкнот были изъяты из обращения, например 500 евро.

Как объясняют в ЕЦБ, банкноты из второй серии "Европа" нужно заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму.

Кроме того, 500 евро довольно редко использовали в торговых операциях. А еще их распространяли в мошеннических схемах, поэтому пришлось номинал изъять.

Обратите внимание! Купюру 500 евро можно обменять на другие номиналы евро, которые остаются действительными, обратившись в банк.