Индекс доллара США в пятницу, 4 ноября, демонстрирует на рынке отрицательную динамику. Доллар ослабевает против корзины из 6 валют основных партнеров США на фоне новых данных о рынке труда.

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Динамика доллара США на рынке

К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 111,32, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель потерял 1,43%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 111,31 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 1,43%. Последние изменения WSJ Dollar Index за 12 месяцев:

За последний месяц этот показатель потерял 1,32%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,40%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 15,99%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,01%.

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