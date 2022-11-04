Індекс долара США у п'ятницю, 4 листопада, демонструє на ринку від'ємну динаміку. Долар слабшає проти кошика з 6 валют основних партнерів США на фоні нових даних про ринок праці.
Актуально Відлуння 2008 року: чи спровокує ймовірний крах Credit Suisse нову кризу
Динаміка долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 111,32, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник втратив 1,43%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Паралельно котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 111,31 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 1,43%. Останні зміни WSJ Dollar Index за 12 місяців:
- За останній місяць цей показник втратив 1,32%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,40%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,99%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,01%.
Більше про актуальну ситуацію на ринку:
- Під час торгів котирування коливалися в діапазоні 110,96 – 112,99, за даними сайту Yahoo!Finance;
- Долар повернувся до падіння після того, як оприлюднила дані про те, що найбільша економіка світу створила більше, ніж очікували нових робочих місць минулого місяця;
- Проте водночас є сигнали про сповільнення економіки через зростання рівня безробіття та сповільнення зростання заробітної платні, пише CNBC.
- У Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".