Індекс долара США у п'ятницю, 4 листопада, демонструє на ринку від'ємну динаміку. Долар слабшає проти кошика з 6 валют основних партнерів США на фоні нових даних про ринок праці.

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Динаміка долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 111,32, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник втратив 1,43%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Паралельно котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 111,31 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 1,43%. Останні зміни WSJ Dollar Index за 12 місяців:

За останній місяць цей показник втратив 1,32%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,40%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,99%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,01%.

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