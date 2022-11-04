Індекс долара США у п'ятницю, 4 листопада, демонструє на ринку від'ємну динаміку. Долар слабшає проти кошика з 6 валют основних партнерів США на фоні нових даних про ринок праці.

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Динаміка долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 111,32, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник втратив 1,43%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

  • Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
  • Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Паралельно котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 111,31 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 1,43%. Останні зміни WSJ Dollar Index за 12 місяців:

  • За останній місяць цей показник втратив 1,32%;
  • За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,40%;
  • Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,99%;
  • Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,01%.

Більше про актуальну ситуацію на ринку:

  • Під час торгів котирування коливалися в діапазоні 110,96 – 112,99, за даними сайту Yahoo!Finance;
  • Долар повернувся до падіння після того, як оприлюднила дані про те, що найбільша економіка світу створила більше, ніж очікували нових робочих місць минулого місяця;
  • Проте водночас є сигнали про сповільнення економіки через зростання рівня безробіття та сповільнення зростання заробітної платні, пише CNBC.
  • У Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".