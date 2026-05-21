Новый день –новый рекорд: официальный доллар обновил максимум 22 мая
Нацбанк установил официальный курс валюты на пятницу, 22 мая. Доллар второй день подряд обновил исторический максимум цены в Украине.
Какой официальный курс валюты?
Официальный курс доллара США 21 мая торгуется по 44,22 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 7 копеек против 20 мая. Официальный курс евро составляет 51,30 гривны, следовательно его цена также выросла на 1 копейку, сообщает Нацбанк.
А вот 22 мая курс валюты будет таким:
- доллар – 44,23 гривны (+1 копейка) – новый исторический максимум;
- евро – 51,30 гривны (без изменений).
Интересно! Предыдущий рекорд американская валюта установила 21 мая (44,22 гривны по курсу Нацбанка), а до того – 13 марта (44,16 гривны).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 20 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,98 гривны, а продажа – по 44,43 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,05 гривны, а продажа – по 44,10 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,74 гривны, а продажа – по 44,11 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 20 мая был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 51,10 гривны, а продажа – по 51,72 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,45 гривны, а продажа – по 51,63 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,36 гривны, а продажа – по 51,82 гривны.
Что происходит с гривной сейчас?
Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что гривна продолжает постепенно и контролируемо ослабевать по отношению к доллару в Украине.
Правда, на прошлой неделе Нацбанк даже сократил свои интервенции. Это может свидетельствовать о снижении напряжения на рынке, хотя спрос на валюту до сих пор остается высоким.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объясняет такую тенденцию активностью импортеров топлива, ведь риски обострения ситуации на Ближнем Востоке сохраняются.