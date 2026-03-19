Доллар снова пошел вверх: побьет ли валюта новый рекорд 20 марта
- Нацбанк установил официальный курс валют на 20 марта: доллар будет стоить 43,96 гривны, а евро – 50,50 гривны.
- Цена американской валюты увеличилась на 7 копеек, тогда как европейской – уменьшилась на 2 копейки.
Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 20 марта. После незначительного удешевления доллар в Украине снова прибавил несколько копеек к цене, однако о новом рекорде речь не идет.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 19 марта торгуется по 43,89 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 18 марта. Официальный курс евро составляет 50,52 гривны, следовательно его цена упала на 11 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 20 марта курс валют будет таким:
- доллар – 43,96 гривны (+7 копеек);
- евро – 50,50 гривны (-2 копейки).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 19 марта курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны, а продажа – по 44,25 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,23 гривны, а продажа – по 44,30 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,71 гривны, а продажа – по 44,45 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 19 марта был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 50,30 гривны, а продажа – по 51,10 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51 гривну, а продажа – по 51,19 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,87 гривны, а продажа – по 51,41 гривны.
Как Нацбанк сдерживает падение гривны?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что границы возможного ослабления гривны следует оценивать, учитывая мировую динамику пары евро-доллар.
Именно на эти внешние тенденции якобы ориентируется Нацбанк, принимая решение на валютном рынке. Он и в дальнейшем контролирует ситуацию, имея достаточно инструментов. Поэтому эксперт отметил, что ключевую роль сейчас играют не столько спрос и предложение, сколько действия регулятора в рамках режима "управляемой гибкости".
Например, когда курс доллара превысил 44,80 гривны, а на наличном рынке и криптобиржах его оценивали в 45 гривен, Нацбанк "жестко вмешался", что повлекло дальнейший откат.