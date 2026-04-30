Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 30 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,80 гривны (без изменений), а продажа по 44,29 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа по (без изменений). Покупка евро проходит по 51,20 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,90 гривны (без изменений).

Смотрите также Каким будет курс доллара в начале мая, пока война в Иране продолжается

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,90 гривны (без изменений), а продажа – по 43,95 гривны (-5 копеек).

(без изменений), а продажа – по (-5 копеек). Зато покупка евро проходит по 51,40 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,60 гривны (-15 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,30 гривны (-19 копеек), а продают – по 43,96 гривны (-3 копейки).

(-19 копеек), а продают – по (-3 копейки). Евро покупают по 51,24 гривны (-13 копеек), а продают – по 51,79 гривны (-2 копейки).

Как на курс валют повлияла война в Иране?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что украинский валютный рынок очень чувствителен к внешним шокам, особенно связанных с энергоресурсами.

Обострение на Ближнем Востоке стало именно таким фактором, ведь сразу усилило риски роста мировых цен на нефть и топливо. Поэтому для Украины это имело двойной эффект:

высокие расходы для бизнеса – на логистику, производство, транспортировки товаров, агросектор и сферу услуг;

влияние на инфляционные ожидания.

Итак, скачок курса валют в начале марта был не только реакцией на сам факт операции США, а прежде всего на ее возможные экономические последствия.