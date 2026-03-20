Официальный курс валют на 23 марта: начнет ли доллар новую неделю с рекорда

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 23 марта. Новую неделю доллар начнет, сбросив несколько копеек, тогда как евро наоборот – подорожает.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 20 марта торгуется по 43,96 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 7 копеек против 19 марта. Официальный курс евро составляет 50,50 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 2 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 23 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,82 гривны (-14 копеек);

евро – 50,67 гривны (+17 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 20 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,62 гривны , а продажа – по 44,18 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,11 гривны , а продажа – по 44,15 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,70 гривны, а продажа – по 44,27 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 20 марта был таким: в банках – покупка в среднем была по 50,30 гривны , а продажа – по 51,10 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,99 гривны , а продажа – по 51,14 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,70 гривны, а продажа – по 51,46 гривны.

Может ли гривна обесцениться еще больше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин предположил девальвацию до 45,5 гривны за доллар. Такой сценарий выглядит вполне вероятным, поскольку близкие показатели уже заложены в макропрогнозах на 2026 год.

Например, среднегодовой курс доллара в прогнозе МВФ составляет 45,3 гривны, тогда как правительственный прогноз – 45,7 гривны.

Эксперт также отметил, что именно на такие ориентиры опираются бюджетные поступления. В то же время американская валюта непосредственно влияет на стоимость импортных товаров и инфляционные процессы, а ее подорожание относительно гривны создает дополнительные возможности для экспортеров.