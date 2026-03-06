Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 6 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,45 гривны (-15 копеек), а продажа по 43,99 гривны (-11 копеек).

Покупка евро проходит по 50,40 гривны (-20 копеек), а продажа – по 51,19 гривны (-11 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,80 гривны (-17 копеек), а продажа – по 43,98 гривны (-22 копейки).

Зато покупка евро проходит по 51 гривне (-15 копеек), а продажа – по 51,25 гривны (-25 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,17 гривны (-4 копейки), а продают – по 43,92 гривны (+1 копейка).

Евро покупают по 50,67 гривны (-1 копейка), а продают – по 51,45 гривны (+4 копейки).

Что будет с курсом валют дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что поскольку самая тяжелая зима уже позади, бизнесу станет легче оправиться и снова взяться "за дело".

Более того, март не принесет ценового шока, поскольку умеренный рост потребительских цен прогнозируется в пределах инфляционных ожиданий.

Сейчас рекордные международные резервы позволяют Нацбанку гибко действовать, в частности проводить валютные интервенции для поддержания курсового равновесия.