Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 4 мая торгуется по 43,91 гривне. То есть цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 1 мая. Официальный курс евро составляет 51,59 гривны, следовательно его цена увеличилась еще на 14 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 5 мая курс валют будет таким:

доллар – 44 гривны (+9 копеек);

евро – 51,45 гривны (-14 копеек).

Интересно! "Действующий" рекорд американская валюта установила в пятницу, 13 марта – 44,16 гривны по курсу Нацбанка.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 4 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,70 гривны , а продажа – по 44,15 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,88 гривны , а продажа – по 43,89 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,44 гривны, а продажа – по 43,95 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 4 мая был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,20 гривны , а продажа – по 51,87 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,55 гривны , а продажа – по 51,65 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,31 гривны, а продажа – по 51,90 гривны.

Что будет с долларом в начале мая?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что валютный рынок в Украине будет оставаться под влиянием политики Нацбанка.

В частности, предотвратить резкие колебания курса доллара в течение 4 – 10 мая должны интервенции регулятора, объем которых на этот раз может достичь 800 – 900 миллионов долларов.

Важно, что сейчас в стране отсутствуют какие-либо признаки дефицита валюты, поэтому очередей у обменников эксперт не прогнозирует.