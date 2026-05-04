Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 4 травня торгується по 43,91 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 1 травня. Офіційний курс євро становить 51,59 гривні, отже його ціна збільшилася ще на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 5 травня курс валют буде таким:

долар – 44 гривні (+9 копійок);

євро – 51,45 гривні (-14 копійок).

Цікаво! "Чинний" рекорд американська валюта встановила у п'ятницю, 13 березня – 44,16 гривні за курсом Нацбанку.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 4 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,70 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,88 гривні , а продаж – по 43,89 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,44 гривні, а продаж – по 43,95 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 4 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,20 гривні , а продаж – по 51,87 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,55 гривні , а продаж – по 51,65 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,31 гривні, а продаж – по 51,90 гривні.

Що буде з доларом на початку травня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що валютний ринок в Україні залишатиметься під впливом політики Нацбанку.

Зокрема, запобігти різким коливанням курсу долара протягом 4 – 10 травня повинні інтервенції регулятора, обсяг яких цього разу може сягнути 800 – 900 мільйонів доларів.

Важливо, що наразі в країні відсутні будь-які ознаки дефіциту валюти, тож черг біля обмінників експерт не прогнозує.