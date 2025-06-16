Что может повлиять на цену на нефть

Израиль недавно совершил атаку на Иран, тем самым повредив крупнейшее иранское газовое месторождение Южный Парс, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это стало причиной резкого движения цены на нефть, например эталонная марка Brent подскочила на 5,5% – до 75 долларов за баррель, а West Texas Intermediate – в районе 74 долларов.

Интересно! Как сообщает иранского агентства Tasnim, удар Израиля вызвал мощный взрыв на Южном Парсе. Экспорт газа, который добывается на этом месторождении, ограничен, однако в процессе добычи также производится так называемый конденсат, который Иран экспортирует.

Дело в том, что разрушение газодобывающей инфраструктуры Ирана пока не вызывает беспокойства, однако основное внимание нефтяного рынка сосредоточено на ситуации вокруг Ормузского пролива, которая может ухудшиться в результате таких действий.

Чем важен Ормузский пролив Это узкий морской путь через который страны Ближнего Востока транспортируют около пятой части всей мировой ежедневной добычи нефти. Если Иран перекроет маршрут, то это повлечет угрозу для глобальных поставок нефти и рост цен.

Какие прогнозы дают аналитики по ситуации

По словам аналитиков, рекордный рост цены на нефть возможен только в случае блокирования Ормузского пролива или активизации хуситов в Йемене.

Как объясняет Роберт Ренни, глава отдела исследований сырьевых товаров и углерода в Westpac Banking Corp, сейчас волатильность на рынке остается ожидаемой, а стоимость Brent, вероятнее всего, останется ниже 80 долларов за баррель, если ситуация не ухудшится.

Напоминаем! В прошлую пятницу цены на нефть выросли более чем на 13%, но потом начали снижаться. Из-за такого резкого скачка инвесторы начали переводить капитал в золото и казначейские облигации.

Каких экономических последствий можно ожидать

Перекрытие Ормузского пролива повредит не только глобальным поставкам нефти, но приведет к серьезным последствиям для иранской экономики.

В этой ситуации играет ключевую роль Китай, который является крупнейшим импортером иранской нефти, а потому любые перебои ударят по бюджету Тегерана.

Кроме того, по мнению аналитика Kpler Мую Сюй, ни экономического, ни политического смысла закрытие пролива не имеет. Оно может стать лишь рискованным шагом.

Однако уже сейчас на фьючерсных рынках наблюдается рост показателей, которые показывают ожидания поставок в будущем. Поэтому, разрыв между 2 ближайшими декабрьскими контрактами достиг 1,29 доллара за баррель, составив 3,48 доллара.

Такие показатели означают, что нестабильность в регионе вызывает рост опасений у участников рынка.