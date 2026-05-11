Валюта пошла вверх: сколько гривен в 100 долларах теперь
- Официальный курс доллара на 11 мая 2026 года составляет 43,86 гривны, а средний курс в банках: покупка – 43,63, продажа – 44,13 гривны за доллар.
- Курс доллара в обменниках: покупка – 43,80, продажа – 43,87 гривны за доллар.
Доллар сегодня пошел вверх. Валюта ощутимо выросла именно после выходных. В то же время ситуация на валютном рынке в целом стабильная.
Как изменился курс доллара 11 мая 2026 года?
Официальный курс доллара, по состоянию на 11 мая – 43,86 гривны, сообщает НБУ.
В то же время, как показывают данные издания "Минфин", в банке средний курс доллара, по состоянию на сегодня, таков:
- покупка – 43,63 гривны за доллар США;
- продажа – 44,13 гривны за доллар США.
В обменниках курс также несколько изменился:
- покупка – 43,80 гривны за доллар США;
- продажа – 43,87 гривны за доллар США.
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько указала, что в течение 11 – 15 мая курс доллара будет относительно стабильным. На рынке отсутствует острый дефицит валюты. К тому же есть достаточное предложение доллара.
Одним из ключевых факторов на прошлой неделе стало возвращение значительных объемов гривневой ликвидности в систему – 90 миллиардов евро, которые фактически "разморозились" из-за бюджетных выплат и финансовых операций государства. Такие объемы обычно создают дополнительное давление на валютный рынок, ведь часть средств переходит в спрос на валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения.
Золотько говорит, что именно этой ситуацией объясняется скачок в начале недели. Валюта достигла психологической отметки – 44 гривны за доллар.
За сколько можно купить 100 долларов сейчас?
- в банке приобретение 100 долларов сейчас обойдется в примерно – 4 413 гривен
- в обменнике 100 долларов можно будет приобрести за ориентировочно – 4 387 гривен.
Сколько можно получить, если сдать 100 долларов сейчас?
- при сдаче 100 долларов в банк, реально выручить ориентировочно – 4 363 гривен;
- в обменнике за 100 долларов уже можно будет выручить почти – 4 380 гривен
Что важно знать об обмене долларов сейчас?
Результат обмена долларов зависит от состояния банкнот. Напомним, в 2023 году было отменено понятие "незначительно изношенная банкнота". Соответственно, купюра с небольшими повреждениями свободно обменивается по стандартному курсу.
Несколько иная ситуация с купюрами, которые имеют признаки значительного износа. Эти банкноты подлежат процедуре инкассо. Это также обмен, но осуществляется он по другой схеме. Заметим, при инкассо взимается комиссия.