Как изменился курс доллара 11 мая 2026 года?

Официальный курс доллара, по состоянию на 11 мая – 43,86 гривны, сообщает НБУ.

Читайте также Доллар в Украине подорожал – выгодно ли обменивать валюту после выходных

В то же время, как показывают данные издания "Минфин", в банке средний курс доллара, по состоянию на сегодня, таков:

покупка – 43,63 гривны за доллар США;

продажа – 44,13 гривны за доллар США.

В обменниках курс также несколько изменился:

покупка – 43,80 гривны за доллар США;

продажа – 43,87 гривны за доллар США.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько указала, что в течение 11 – 15 мая курс доллара будет относительно стабильным. На рынке отсутствует острый дефицит валюты. К тому же есть достаточное предложение доллара.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Одним из ключевых факторов на прошлой неделе стало возвращение значительных объемов гривневой ликвидности в систему – 90 миллиардов евро, которые фактически "разморозились" из-за бюджетных выплат и финансовых операций государства. Такие объемы обычно создают дополнительное давление на валютный рынок, ведь часть средств переходит в спрос на валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения.

Золотько говорит, что именно этой ситуацией объясняется скачок в начале недели. Валюта достигла психологической отметки – 44 гривны за доллар.

За сколько можно купить 100 долларов сейчас?

в банке приобретение 100 долларов сейчас обойдется в примерно – 4 413 гривен

в обменнике 100 долларов можно будет приобрести за ориентировочно – 4 387 гривен.

Сколько можно получить, если сдать 100 долларов сейчас?

при сдаче 100 долларов в банк, реально выручить ориентировочно – 4 363 гривен;

в обменнике за 100 долларов уже можно будет выручить почти – 4 380 гривен

Что важно знать об обмене долларов сейчас?