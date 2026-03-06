Какой курс доллара в Украине сейчас?

По состоянию на 6 марта, официальный курс доллара – 43,8069 гривны, сообщает НБУ.

Как сообщает издание "Минфин", в банке средний курс доллара, 5 марта фиксировался такой:

покупка – 43,60 гривны за доллар США;

продажа – 44,10 гривны за доллар США.

В обменниках, в это время, ситуация такая:

покупка – 43,77 гривны за доллар США;

продажа – 44,06 гривны за доллар США.

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 долларов сейчас?

для приобретения 100 долларов в банке, нужно ориентировочно – 4 410 гривен;

в обменнике покупка 100 долларов обойдется в почти – 4 406 гривен.

Какую сумму можно выручить, если сдать 100 долларов?

если обменять 100 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 4 360 гривен;

при обмене 100 долларов в обменнике, удастся выручить примерно – 4 377 гривен.

Что важно знать о долларе сейчас?

Доллар вырос из-за совокупности факторов. В частности, вследствие резкого скачка цен на нефть. Однако как говорят аналитики, это скорее временное явление.

Прогнозы, относительно американской валюты, делать трудно. Ведь доллар может в ближайшее время ощутимо вырасти, из-за цен на энергоносители и геополитического фактора. В то же время существует вероятность, что из-за затяжной войны эта валюта ослабнет.

Важно! В первую очередь все зависит именно от энергетических рынков.