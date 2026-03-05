Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 5 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,55 гривны (+15 копеек), а продажа по 44,20 гривны (+33 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,97 гривны (+22 копейки), а продажа – по 44,20 гривны (+30 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,52 гривны (+15 копеек), а продают – по 44,30 гривны (+13 копеек).

Что будет с гривной дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой не исключил потенциальный риск "американских горок" на валютном рынке в начале весны.

Кроме того, эксперт отметил, что ближайшие месяцы гривна может потребовать большей защиты, чем ожидали в конце 2025 года. Однако уже скоро Нацбанк пересмотрит монетарные инструменты, и от этого решения будут зависеть основные тренды на текущий год.

Напомним, 29 января Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5% до 15%, следующее заседание правления запланировано на 19 марта.