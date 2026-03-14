Какой курс валют в банках?
В субботу курс валют в банках пошел вниз по сравнению с пятницей, как показывают данные сайта "Минфин".
- По состоянию на 11 утра 14 марта банки в среднем предлагают покупку доллара по 43,93 гривны (-7 копеек), продажу – по 44,47 гривны (-3 копейки).
- Покупка евро стоит 50, 50 гривны (-15 копеек), а продажа осуществляется по 51, 38 гривны (-9 копеек).
Какой курс валют на черном рынке?
На черном рынке валюта 14 марта торгуется:
- Покупка доллара в среднем производится по 44,35 гривны (+1 копейка), а продажа осуществляется по 44,40 гривны (-7 копеек).
- Евро сегодня продажа стоит: покупка – 51,10 гривны (-32 копейки), продажа – в среднем 51,34 гривны (-24 копейки).
Какой курс в обменниках?
В обменниках ситуация с курсом несколько иная. По данным finance.ua, валюты торгуются:
- Доллар в обменниках покупают в среднем по 43,60 гривны (-17 копеек), продается американская валюта по 44,60 гривны (+5 копеек).
- Покупку евро в обменниках проводят по 50,63 гривны (- 14 копеек), продажа осуществляется по 51,60 гривны (+11 копеек).
Обратите внимание! Курс доллара в Украине начал резко расти уже с 3 марта,, отреагировав на обострение военного конфликта на Ближнем Востоке. Тогда за сутки НБУ добавил к стоимости 23 копейки и установил курс на уровне 43,23 гривны.
Как специалисты объясняют рост курса?
В начале марта курс гривны несколько ослаб. Такая динамика, в частности, связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке, что повлияло на глобальные финансовые настроения и поведение инвесторов.
В НБУ объяснили, что активизация боевых действий в регионе вызвала повышенную волатильность на мировых товарных и финансовых рынках.
В то же время в Нацбанке уверяют, что внимательно следят за ситуацией на валютном рынке и готовы реагировать при необходимости. Регулятор отмечает, что международные резервы остаются достаточными, чтобы сдерживать резкие колебания курса.
Экономист Андрей Шевчишин в комментарии для 24 Канал отметил, что, по его мнению, в нынешних условиях вряд ли стоит ожидать, что официальный курс евро в Украине опустится ниже отметки в 50 гривен, ведь для этого европейская валюта должна существенно обесцениться на мировых рынках.