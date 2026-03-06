Який курс долара в Україні зараз?

Станом на 6 березня, офіційний курс долара – 43,8069 гривень, повідомляє НБУ.

Читайте також Рекорд за рекордом: 5 березня долар встановив нову історичну позначку ціни в Україні

Як повідомляє видання "Мінфін", у банку середній курс долара, 5 березня фіксувався такий:

купівля – 43,60 гривні за долар США;

продаж – 44,10 гривні за долар США.

В обмінниках, в цей час, ситуація така:

купівля – 43,77 гривні за долар США;

продаж – 44,06 гривні за долар США.

Скільки треба гривень, щоб купити 100 доларів зараз?

для придбання 100 доларів в банку, потрібно орієнтовно – 4 410 гривень;

в обміннику покупка 100 доларів обійдеться у майже – 4 406 гривень.

Яку суму можна виручити, якщо здати 100 доларів?

якщо обміняти 100 доларів в банку, можна отримати орієнтовно – 4 360 гривень;

при обміні 100 доларів в обміннику, вдасться виручити приблизно – 4 377 гривень.

Що важливо знати про долар зараз?

Долар зріс через сукупність факторів. Зокрема, внаслідок різкого стрибка цін на нафту. Проте, як кажуть аналітики, це скоріше тимчасове явище.

Прогнози, щодо американської валюти, робити важко. Адже долар може найближчим часом відчутно зрости, через ціни на енергоносії та геополітичний фактор. Водночас існує імовірність, що через затяжну війну ця валюта ослабне.

Важливо! Першочергово все залежить саме від енергетичних ринків.