Индекс доллара США все еще теряет позиции на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные по Индексу доллара
9 августа 2022 года Индекс доллара составляет 106,10, согласно Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель потерял 0,31%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 106,33. Минимальные и максимальные позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:
- больше всего Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;
- тогда как минимум за аналогичный период обнаружили при позиции 91,78, по данным CNBC.
Широкий индикатор валютного рынка – WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах – на сегодняшний день колеблется на уровне 106,15, согласно WSJ. С начала дня он потерял 0,27%. Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Динамика WSJ Dollar Index за последний год:
- за месяц он потерял в общей сложности 1,78%;
- за последние 3 месяца этот показатель вырос на 2,15% ;
- с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 10,61% ;
- всего за год WSJ Dollar Index вырос на 14,06%.
Влияние центробанка США и страхи относительно рецессии
В начале августа 2022 года Индекс доллара США опустился до минимума на тот момент за месяц. Одна из главных причин – поведение трейдеров, решивших сокращать свои длинные позиции в американской валюте.
Все больше инвесторов полагают, что агрессивная монетарная политика Федеральной резервной системы США подталкивает экономику к рецессии, по данным Reuters. Следует учесть, что потенциальная рецессия в 2022 году может иметь ряд существенных отличий от предыдущих опытов с кризисами. Речь идет о:
- достаточно сильных позициях корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать некую общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;
- это произошло благодаря низким ставкам и эре легких денег;
- агрессивная политика Федерального резерва с целью утоления инфляции;
- стабильный рынок труда в США
Что в целом происходит с долларом США на рынке
Рост доллара США на рынке в этом году оказал довольно негативное влияние на глобальную экономику. Все потому, что американская национальная валюта – это база мировой торговли. Речь идет о следующих факторах:
- удар для глобальной экономики, которая еще восстанавливается после пандемии коронавируса,
- уменьшение объемов инвестиций,
- ухудшение финансовых условий,
- усложнение процесса выполнения государствами своих финансовых обязательств.
Стоит помнить, что доллар США сегодня является главной резервной валютой в мире. Хотя в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. В частности, все большую часть начинает охватывать китайский юань, который уже вошел в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.
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