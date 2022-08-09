Индекс доллара США все еще теряет позиции на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

9 августа 2022 года Индекс доллара составляет 106,10, согласно Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель потерял 0,31%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 106,33. Минимальные и максимальные позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

больше всего Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;

Это было зафиксировано в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный период обнаружили при позиции 91,78, по данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США. Это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, которые являются основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Широкий индикатор валютного рынка – WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах – на сегодняшний день колеблется на уровне 106,15, согласно WSJ. С начала дня он потерял 0,27%. Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Динамика WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он потерял в общей сложности 1,78%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 2,15% ;

; с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 10,61% ;

; всего за год WSJ Dollar Index вырос на 14,06%.

Влияние центробанка США и страхи относительно рецессии

В начале августа 2022 года Индекс доллара США опустился до минимума на тот момент за месяц. Одна из главных причин – поведение трейдеров, решивших сокращать свои длинные позиции в американской валюте.

Все больше инвесторов полагают, что агрессивная монетарная политика Федеральной резервной системы США подталкивает экономику к рецессии, по данным Reuters. Следует учесть, что потенциальная рецессия в 2022 году может иметь ряд существенных отличий от предыдущих опытов с кризисами. Речь идет о:

достаточно сильных позициях корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать некую общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;

это произошло благодаря низким ставкам и эре легких денег;

агрессивная политика Федерального резерва с целью утоления инфляции;

стабильный рынок труда в США

Что в целом происходит с долларом США на рынке

Рост доллара США на рынке в этом году оказал довольно негативное влияние на глобальную экономику. Все потому, что американская национальная валюта – это база мировой торговли. Речь идет о следующих факторах:

удар для глобальной экономики, которая еще восстанавливается после пандемии коронавируса,

уменьшение объемов инвестиций,

ухудшение финансовых условий,

усложнение процесса выполнения государствами своих финансовых обязательств.

Стоит помнить, что доллар США сегодня является главной резервной валютой в мире. Хотя в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. В частности, все большую часть начинает охватывать китайский юань, который уже вошел в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.

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