Індекс долара США все ще втрачає позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
9 серпня 2022 року Індекс долара становить 106,10, згідно з Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник втратив 0,31%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 106,33. Мінімальні та максимальна позиції долара США щодо кошика з 6 валют:
- найбільше Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
- тоді як мінімум за аналогічний період виявили при позиції у 91,78, за даними CNBC.
Ширший індикатор валютного ринку – WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах – на сьогодні коливається на рівні 106,15, згідно з WSJ. З початку дня він втратив 0,27%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Динаміка WSJ Dollar Index за останній рік:
- за місяць він втратив загалом 1,78%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 2,15%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 10,61%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 14,06%.
Вплив центробанку США та страхи щодо рецесії
На початку серпня 2022 року Індекс долара США опустився до мінімуму на той момент за місяць. Одна з головних причин – поведінка трейдерів, які вирішили скорочувати свої довгі позиції в американській валюті.
Все більше інвесторів вважають, що агресивна монетарна політика Федеральної резервної системи США підштовхує економіку до рецесії, за даними Reuters. Варто врахувати, що потенційна рецесія у 2022 році може мати низку суттєвих відмінностей від попередніх досвідів з кризами. Йдеться про:
- досить сильні позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;
- це сталося завдяки низьким ставкам та ері легких грошей;
- агресивна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції;
- стабільний ринок праці у США.
Що загалом відбувається з доларом США на ринку
Зростання долара США на ринку цього року мало досить негативний вплив для глобальної економіки. Все через те, що американська національна валюта – це база світової торгівлі. Йдеться про наступні фактори:
- удар для глобальної економіки, яка ще відновлюється після пандемії коронавірусу,
- зменшення обсягів інвестицій,
- погіршення фінансових умов,
- ускладнення процесу виконання державами своїх фінансових зобов'язань.
Варто пам'ятати, що долар США на сьогодні є головною резервною валютою у світі. Хоча у цьому секторі теж фіксують певні зміни. Зокрема, все більшу частку починає охоплювати китайський юань, який уже увійшов до першої трійки ключових резервних валют для центробанків.
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