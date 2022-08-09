Індекс долара США все ще втрачає позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

9 серпня 2022 року Індекс долара становить 106,10, згідно з Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник втратив 0,31%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 106,33. Мінімальні та максимальна позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

найбільше Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;

Це зафіксували у середині липня 2022 року; тоді як мінімум за аналогічний період виявили при позиції у 91,78, за даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Ширший індикатор валютного ринку – WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах – на сьогодні коливається на рівні 106,15, згідно з WSJ. З початку дня він втратив 0,27%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Динаміка WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він втратив загалом 1,78%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 2,15% ;

; з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 10,61% ;

; загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 14,06%.

Вплив центробанку США та страхи щодо рецесії

На початку серпня 2022 року Індекс долара США опустився до мінімуму на той момент за місяць. Одна з головних причин – поведінка трейдерів, які вирішили скорочувати свої довгі позиції в американській валюті.

Все більше інвесторів вважають, що агресивна монетарна політика Федеральної резервної системи США підштовхує економіку до рецесії, за даними Reuters. Варто врахувати, що потенційна рецесія у 2022 році може мати низку суттєвих відмінностей від попередніх досвідів з кризами. Йдеться про:

досить сильні позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;

це сталося завдяки низьким ставкам та ері легких грошей;

агресивна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції;

стабільний ринок праці у США.

Що загалом відбувається з доларом США на ринку

Зростання долара США на ринку цього року мало досить негативний вплив для глобальної економіки. Все через те, що американська національна валюта – це база світової торгівлі. Йдеться про наступні фактори:

удар для глобальної економіки, яка ще відновлюється після пандемії коронавірусу,

зменшення обсягів інвестицій,

погіршення фінансових умов,

ускладнення процесу виконання державами своїх фінансових зобов'язань.

Варто пам'ятати, що долар США на сьогодні є головною резервною валютою у світі. Хоча у цьому секторі теж фіксують певні зміни. Зокрема, все більшу частку починає охоплювати китайський юань, який уже увійшов до першої трійки ключових резервних валют для центробанків.

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