Индекс интернационализации юаня поднялся до 5,02 в конце 2020 года. По сравнению с предыдущим годом нацвалюта Китая выросла сразу на 54,2% .

Примечательно Судоходство – перспективная отрасль для инвестиций: на какие активы стоит обратить внимание

Китайский юань укрепляет позиции на международной арене

Согласно данным Международного валютного института при университете Жэньминь, китайская национальная валюта опередила на мировой арене британский фунт и японскую иену. Таким образом юань получил звание третьей международной валюты мира . Эксперты назвали основные причины укрепления нацвалюты Китайской Народной Республики:

устойчивое восстановление китайской экономики,

открытие финансового сектора,

стабильная денежно-кредитная политика,

активизация международного валютного сотрудничества.

Пекин расширил доступ к юаню для большего количества иностранных финансовых учреждений и создал благоприятные условия для инвестиций из-за рубежа.

В 2020 году финансовые активы в юанях, принадлежащих зарубежным организациям и физическим лицам, выросли на 40,11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 8,98 триллиона юаней или 1,39 триллиона долларов США. Кроме того, возросла роль юаня как резервной валюты. К концу 2020 году на китайскую нацвалюту приходилось 2,25% мировых валютных активов, на 14,8% больше чем годом ранее. В этих целях юань используют центробанки более 70 стран мира.

Резервная валюта Это общепризнанная в мире валюта, которая используется для создания в центральных банках других стран резерва денежных средств с целью осуществления международных расчетов.

Заместитель декана Школы финансов Китайского университета Жэньминь Ван Фанг заявила, что создание новой модели развития "двойного обращения" – историческая возможность вывести юань на новый уровень. Профессор Шанхайского университета финансов и экономики Си Цзюньян считает, что юань по-прежнему имеет потенциал стать сильной валютой на международной арене. В частности, он упомянул о финансовой торговлю и мировые резервы.