Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 31 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,90 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,40 гривны (-4 копейки).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,23 гривны (+3 копейки), а продажа – по 44,24 гривны (+4 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,45 гривны (-21 копейка), а продают – по 44,27 гривны (+2 копейки).

Что будет с курсом валют в начале лета?

Для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что курс доллара может колебаться в пределах 44 – 44,50 гривны. По евро, курс будет от 50,50 до 52,50 гривны.

По словам эксперта, на валютную ситуацию в Украине может положительно повлиять сезонное замедление роста цен. Однако на экономику более существенно могут влиять внешние риски. Здесь все зависит от цен на топливо и соответственно развития событий на Ближнем Востоке.

