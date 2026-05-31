Какой курс валюты в банках?
- По состоянию на утро 31 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,90 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,40 гривны (-4 копейки).
- Покупка евро проходит по 51,20 гривны (без изменений), а продажа – по 51,90 гривны (-3 копейки).
Что со стоимостью валюты на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,23 гривны (+3 копейки), а продажа – по 44,24 гривны (+4 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 51,63 гривны (+6 копеек), а продажа – по 51,80 гривны (-4 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,45 гривны (-21 копейка), а продают – по 44,27 гривны (+2 копейки).
- Евро покупают по 51,30 гривны (-2 копейки), а продают – по 51,90 гривны (+4 копейки).
Что будет с курсом валют в начале лета?
Для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что курс доллара может колебаться в пределах 44 – 44,50 гривны. По евро, курс будет от 50,50 до 52,50 гривны.
По словам эксперта, на валютную ситуацию в Украине может положительно повлиять сезонное замедление роста цен. Однако на экономику более существенно могут влиять внешние риски. Здесь все зависит от цен на топливо и соответственно развития событий на Ближнем Востоке.