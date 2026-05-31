Какой будет ситуация в начале июня

Поэтому, вероятно, курс доллара будет колебаться в диапазоне 44 – 44,50 гривны, а евро в пределах 50,50 – 52,50 гривны. Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Смотрите также Не только привычный доллар – в какой валюте хранить деньги безопаснее всего

Эксперт объяснил, что сезонное замедление роста цен может положительно повлиять на курсовую ситуацию в Украине. Умеренное инфляционное давление уменьшает риски для гривны и потребность в активном вмешательстве Нацбанка. В то же время в случае возникновения дисбалансов регулятор и в дальнейшем будет иметь возможность оперативно уравновешивать спрос и предложение на рынке.

Однако существуют и внешние риски, которые могут влиять на экономическую ситуацию. Прежде всего речь идет о ценах на топливо, ведь события на Ближнем Востоке до сих пор трудно прогнозировать. Впрочем, при оптимистическом сценарии стоимость бензина и дизеля по крайней мере не будет расти и останется на нынешнем уровне.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Военный фактор также формирует настроения населения. Новые массированные ракетные и дроновые атаки, а также сообщения о возможном обострении боевых действий (например, якобы летнее наступление) способны подталкивать часть граждан к покупке иностранной валюты, которую украинцы рассматривают как способ уберечь свои сбережения.

Кроме того, эксперт обратил внимание на состояние энергосистемы. В случае возвращения отключений света расходы бизнеса, особенно малого и среднего, могут вырасти – и это повлияет на цены товаров и услуг.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Иначе говоря, валютный рынок в начале лета будет находиться между двумя группами факторов. Первая – сезонная и относительно стабилизационная: рост предложения отдельных продовольственных товаров и более умеренная инфляция. Вторая – рисковая: топливо, война, энергетика, возможные изменения в ожиданиях бизнеса и населения.

Наличный курс валюты и в дальнейшем будет формироваться с учетом ситуации на межбанке. В то же время там, благодаря режиму "управляемой гибкости" Нацбанка, разница между курсами покупки и продажи будет оставаться незначительной, а ежедневные колебания – умеренными.

В заключение банкир предупредил граждан о таких рисках:

В случае обострения внешних угроз дневные колебания курса могут быть более ощутимыми и достигать 30 – 70 копеек.

Рынок способен сохранить "инерционное движение", когда основные тенденции и курсовая конъюнктура мая держатся в начале лета.

К слову, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 1 июня. Доллар будет стоить 44,26 гривны, тогда как евро – 51,55 гривны.

Характеристики рынка с 1 по 7 июня: