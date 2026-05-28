Что известно о новой банкноте с Трампом?

Если эта купюра будет выдана, то такое событие будет настоящим прецедентом. Ведь в течение последних 150 лет – с 1866 года, живого человека на валюте США изображено не было, сообщает The Washington Post.

Давление на Бюро гравировки и печати началось еще в прошлом году. Тогда Казначей США Брэндон Бич и его старший советник Майк Браун начали продвигать идею изготовления указанной банкноты.

Бюро было обеспокоено этой идеей. Ведь сейчас федеральный закон запрещает появляться на банкнотах живым людям.

Сотрудники бюро пока говорят анонимно. Они опасаются возможной мести.

В частности, Директор бюро, которая была против этой идеи, сказала, что ее перевели на другую должность еще в прошлом месяце. В своем прощальном письме она отметила: "На этом все дело остановилось!".

Важно! Обязанности директора бюро начал исполнять Браун.

В рамках этих усилий Бич в августе и сентябре предоставил сотрудникам бюро макеты банкноты, в частности тот, на котором изображено лицо президента Дональда Трампа в центре 250-долларовой купюры между подписями президента и министра финансов Скотта Бессента,

Макет банкноти з Трампом / Зображення опубліковане The Washington Post

Работники бюро неоднократно обращались к ставленникам Трампа. Они настаивали, что процесс изменения законодательства и подготовки к изготовлению такой купюры займет довольно много времени. Кроме этого, существуют юридические, а также процедурные препятствия для изготовления банкноты. Бич и Браун отнеслись пренебрежительно к этим предостережениям.

Деньгам часто требуется от шести до восьми лет, чтобы создать новую банкноту, особенно такой высокой стоимости

– указал один из сотрудников.

Обратите внимание! Такая длительность, в том числе, связана с тем, что должны быть проработаны все элементы защиты. Только так можно защитить купюру от подделок.

