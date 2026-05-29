Как конфликт между Ираном и США влияет на доллар?

Новости о возможном соглашении ощутимо повлияли на цену нефти. Также из-за этого всколыхнулся доллар относительно других валют, сообщает Reuters.

Сейчас ситуация с валютой такова:

евро почти не изменился и был на уровне – 1,1642 доллара;

фунт также почти не изменился – 1,3435 доллара;

в свою очередь австралийский доллар слегка вырос и достиг 0,7165 доллара США;

новозеландский доллар вырос на 0,4%, теперь он – 0,5960 доллара США.

Вполне возможно, что после того, как этот кризис в Иране, на Ближнем Востоке, останется позади, мы ожидаем, что доллар США останется слабым,

– отметил руководитель отдела стратегии команды глобальных суверенных рынков UBS Asset Management Массимилиано Кастелли.

Заметим, конфликт на Ближнем Востоке временно приостановил ослабление доллара. В частности, из-за того, что возник спрос на безопасные инвестиционные активы. В то же время многие инвесторы продолжают диверсифицировать свои инвестиции. При этом, они отдаляются от активов в американских долларах.

Как показывает статистика, инфляция в США в апреле ощутимо выросла. Это самые быстрые темпы за последние 3 года.

Такая ситуация возникла, потому что:

стремительно росли цены на энергоносители именно из-за войны на Ближнем Востоке;

а экономисты изменили свой прогноз, теперь они ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки неизменными в 2027 году.

