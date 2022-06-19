На фоне этого тысячи российских долларовых миллионеров могут уже сейчас готовиться покинуть государство-агрессора, поскольку война в Украине продолжается. По данным британского Минобороны, об этом свидетельствует количество заявок на миграцию.

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Россия теряет состоятельных людей

Сообщают, что речь идет примерно о 15 тысяч российских миллионеров. В ведомстве отметили, что потенциальный выезд из страны может быть мотивирован несколькими причинами:

личная оппозиция о полномасштабном военном вторжении России в Украину;

вторжении России в Украину; страхи по экономическому влиянию из-за санкций Запада против России.

Для государства-агрессора потеря большого количества богатых людей может лишь ухудшить его долгосрочные экономические перспективы, добавляют в отчете Минобороны Великобритании.

Позиция аналитиков

Данные Лондонской консалтинговой фирмы по миграции Henley & Partners совпадают с информацией от Минобороны. Они считают, что до конца 2022 года Россию могут покинуть 15% всех жителей с капиталом от 1 миллион долларов.

Специалисты добавляют, что поток российских эмигрантов в годовом расчете в этом году будет почти на 10 тысяч человек больше, чем в допандемийном 2019 году. По словам главы отдела исследований New World Wealth Эндрю Амоилса, в течение последних 10 лет все больше состоятельных людей покидают Россию и эта тенденция неустанно росла каждый год. Он также добавил такой вид миграции – раннее предупреждение о проблемах, ожидающих страну в будущем.

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