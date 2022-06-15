Курс валют в банках

По данным Минфина , по состоянию на 15 июня, наличный курс доллара в банках Украины в среднем остается на уровне 35,00 гривны за доллар при покупке (+5 копеек). В то время как продают валюту в банках за 35,70 гривны за доллар (без изменений).

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Евро банки покупают за 36,50 грн (без изменений), а продают в среднем за 37,54 грн за евро (+4 копейки);

Курс в обменниках

В обменниках готовы купить доллар в среднем за 35,38 гривны, а продать – за 35,62 гривны, по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 37,33 гривны и продажа – 37,60 гривны.

Ситуация на "черном" рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,45 гривны, а продажа – 35,60 гривны.

Евро продают по 37,35 гривны, а покупают по 37,60 гривны.

Недавно Екатерина Рожкова, первая заместитель главы НБУ, в эксклюзивном интервью 24 каналу заявила, что в настоящее время существует немало прогнозов по поводу того, что будет с курсом гривны после войны.

Однако она убеждена в том , что Украина не останется одна – другие страны будут помогать в восстановлении, а благодаря тому и будет стабилизироваться курс. Рожкова добавила, что курс будут определять, в первую очередь, спрос и предложение.

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