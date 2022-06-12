Напомним, что 24 февраля 2022 года Национальный банк Украины принял решение о заморозке курса доллара на уровне 29,25 гривны. Однако стоимость валюты в банках, обменниках и "черном" рынке несколько иная. Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала, как ситуация может развиваться дальше.

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Курс валют в Украине

Эксперт подчеркнула, что курс валют на рынке существенно зависит от соотношения спроса и предложения, а они его не прогнозируют. Рожкова добавила, что Нацбанк зафиксировал безналичный курс, поскольку между спросом и предложением не было баланса.

Сегодня ситуация на рынке следующая – предложение валюты существенно меньше спроса. В то же время, если бы центральный банк не "заморозил" курс доллара, то экономика столкнулась бы с шоком.

Что касается наличного рынка, то там функционирует такой же принцип формирования курса. Первая заместитель главы Нацбанка подчеркнула, что в настоящее время жители Украины испытывают давление в виде цен и инфляции и имеют целью обезопасить себя, не имея других инструментов.

Чем больше спрос, тем больше могут быть колебания курсов. К сожалению, это спекулятивный рынок. Говорим откровенно – он на спрос реагирует поднятием курса,

– подчеркнула Екатерина Рожкова.

Она также отметила, что переход или перенаправление украинцев в сторону сбережений с повышением нашей ставки должно привести к более сбалансированной ситуации на валютном рынке.

Что будет с курсом после войны

Екатерина Рожкова добавила, что прогнозов относительно курса после завершения войны в Украине может быть много. Однако она выразила уверенность в том, что наше государство не останется один на один с вызовами. Речь идет о плане Маршала для Украины и о том, что государства-партнеры и бизнес будут в дальнейшем помогать Украине на разных уровнях:

инвестиции,

восстановление страны.

Первая заместитель главы Нацбанка добавила, что с восстановлением экономики и восстановлением Украины удастся стабилизировать и другие вопросы. В то время как курс будут определять следующие факторы:

рынок,

спрос,

предложение.

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