Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", станом на 15 червня, готівковий курс долара в банках України у середньому залишається на рівні 35,00 гривні за долар при купівлі (+5 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35,70 гривні за долар (без змін).

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Євро банки купують за 36,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 37,54 гривні за євро (+4 копійки);

Курс в обмінниках

В обмінниках готові купити долар в середньому за 35,38 гривні, а продати – за 35,62 гривні, за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 37,33 гривні та продаж – 37,60 гривні.

Ситуація на "чорному" ринку

На "чорному" ринку купівля долара в середньому на рівні 35,45 гривні, а продаж – 35,60 гривні.

Євро продають по 37,35 гривні, а купують за 37,60 гривні.

Нещодавно Катерина Рожкова, перша заступниця глави НБУ, в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу заявила, що наразі існує чимало прогнозів щодо того, що буде з курсом гривні після війни.

Проте вона переконана в тому, що Україна не залишиться сама – інші країни допомагатимуть у відбудові, а завдяки тому й стабілізуватиметься курс. Рожкова додала, що курс будуть визначати в першу чергу попит та пропозиція.

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