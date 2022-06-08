В четверг в Европейском центробанке (далее ЕЦБ) подтвердить свое намерение повысить процентную ставку уже в следующем месяце. Известно, что ответная встреча специалистов запланирована в Амстердаме, Нидерланды.

Всемирный банк прогнозирует сложный период для глобальной экономики: ключевые причины

Инфляция в Еврозоне

В ЕЦБ планируют повысить ставку в июле, поскольку сначала им необходимо перекрыть приобретение чистых активов согласно прогнозам финучреждения. Сейчас ключевой вопрос – насколько агрессивной будет эта политика в течение следующих нескольких месяцев.

Часть аналитиков изменила свои прогнозы в пользу более значительного повышения ставки не позднее сентября. Некоторые члены ЕЦБ готовы к повышению этого показателя на 50 базисных пунктов, по словам главного экономиста Deutsche Bank Марка Уолла.

Мы считаем, что ЕЦБ продолжает недооценивать инфляцию, и мы ожидаем, что поддержка повышения на 50 базисных пунктов будет расти в течение лета.

– добавил эксперт.

Кроме того, Цельбанк имеет целью обнародовать новые прогнозы по экономическому росту и инфляции уже на этой неделе. В то время как участники рынка, по всей вероятности, внимательно следят за показателями инфляции в 2024 году, поскольку это является среднесрочной целевой ценой ЕЦБ.

К теме! Согласно данным опроса профессиональных прогнозистов ЕЦБ на второй квартал 2022 года, инфляционные ожидания на этот год, 2023 и 2024 годы остановятся на уровне 6%, 2,4% и 1,9% соответственно.

Европейский центробанк также готовится снизить свой прогноз по увеличению и пересмотрит собственные ожидания по поводу инфляции в сторону роста. Вероятно, что в 2024 году инфляция достигнет 2% в контексте целевого показателя от ЕЦБ в среднесрочной перспективе.

На сегодняшний день стремительный рост инфляции – это приоритет для ЕЦБ и лиц, ответственных за принятие необходимых решений. Глава французского центробанка недавно заявил, что инфляция не просто на слишком высоком уровне, но и слишком раскидистая. По мнению банкира, необходимо нормализовать монетарную политику. Он подчеркнул, что речь идет именно о нормализации, а не о ее усилении.