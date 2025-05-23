Почему падает доллар сегодня

Во время торгов в пятницу, 23 мая, доллар вернулся к обесцениванию. Большую часть недели американская валюта демонстрировала отрицательную динамику на рынке, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. В целом доллар за неделю может потерять более 1%.

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Опасения относительно фискальных перспектив США набирают обороты. В частности, бюджетный законопроект, который поддерживает Трамп, прошел голосование в Палате представителей. Этот проект предусматривает снижение налогов и увеличение расходов на оборону, что может привести к дальнейшему раздуванию государственного долга США.

Еще один фактор влияния – это решение агентства Moody's о снижении кредитного рейтинга США до Аа1. Кроме того, на доллар давит отсутствие прогресса в торговых переговорах. Более того, на фоне этого инвесторы теряют интерес к американским активам.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сегодня упал до 99,20, согласно данным MarketWatch. Доллар подешевел на 0,72% во время торгов. В течение дня валюта США торгуется в диапазоне от 99,20 до 99,94. С начала 2025 года доллар обвалился на 8,56%. За 5 дней доллар просел в цене на 1,87%.

Ключевые колебания Индекса доллара США за год: