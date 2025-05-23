Чому падає долар сьогодні

Під час торгів у п'ятницю, 23 травня, долар повернувся до знецінення. Більшість тижня американська валюта демонструвала від'ємну динаміку на ринку, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Загалом долар за тиждень може втратити понад 1%.

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Побоювання щодо фіскальних перспектив США набирають обертів. Зокрема, бюджетний законопроєкт, який підтримує Трамп, пройшов голосування в Палаті представників. Цей проєкт передбачає зниження податків і збільшення витрат на оборону, що може призвести до подальшого роздування державного боргу США.

Ще один фактор впливу – це рішення агентства Moody's про зниження кредитного рейтингу США до Аа1. Крім того, на долар тисне відсутність прогресу в торгових переговорах. Ба більше, на фоні цього інвестори втрачають інтерес до американських активів.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США сьогодні впав до 99,20, згідно з даними MarketWatch. Долар подешевшав на 0,72% під час торгів. Протягом дня валюта США торгується в діапазоні від 99,20 до 99,94. З початку 2025 року долар обвалився на 8,56%. За 5 днів долар просів в ціні на 1,87%.

Ключові коливання Індексу долара США за рік: