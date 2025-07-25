5 фунтов стерлингов с Джейн Остин

В мире существует всего четыре банкноты номиналом 5 фунтов, не похожие ни на какие другие. С целью привлечь внимание общественности, эти редкие купюры были украшены миниатюрным портретом Джейн Остин, выполненным известным микрогравером Грэмом Шортом, пишет 24 Канал со ссылкой на Banknote World.

Смотрите также Как выглядели первые кредитные карты и кто их создал

Гравюра расположена рядом с изображением Биг-Бена. Сегодня такие банкноты оцениваются коллекционерами примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Интересно! Три из четырех купюр уже были найдены в обращении, а местонахождение четвертой до сих пор остается неизвестным.

Банкноты династии Мин

Недавно аукционисты обнаружили банкноту времен династии Мин внутри головы деревянной скульптуры XIII века. При осмотре бюста на наличие повреждений эксперты нашли в его полости смятую бумажную купюру.

Банкнота династии Мин / фото Getty Images

Она была выпущена в третий год правления жестокой династии Мин и сопровождалась надписью: "Эта банкнота имеет ту же силу, что и монета. За подделку – казнь через обезглавливание. Доносчик получит награду в размере 250 серебряных ляней и все имущество преступника".

Интересно! Вместе банкнота и скульптура были проданы за 35 806 долларов США.

Банкнота династии Мин / фото Getty Images

Еще одна банкнота династии Мин, похожа на предыдущую. Предположительно она была напечатана около 1350 года и более 650 лет хранилась в частной коллекции американского нумизмата доктора Эрнеста Айкенберри, который умер в 2013 году.



Интересно! Эта купюра должна была быть продана на аукционе за сумму, превышающую 100 тысяч долларов.

Первая официальная банкнота Австралии

Тем, кто заботится о будущем и рассматривает инвестиции, стоит обратить внимание на австралийские банкноты. Первый выпуск был осуществлен в 1913 году, и долгое время считалось, что ни один экземпляр не сохранился.



Первая официальная банкнота Австралии / фото Wikipedia

Однако в 2005 году одну такую банкноту в отличном состоянии нашли в частной коллекции в Шотландии. Стоимость первой официальной банкноты Австралии оценивается в 226 тысяч долларов.

"Большой арбуз" – банкнота доллара США образца 1890 года

Эта купюра номиналом 1 000 долларов считается самой дорогой банкнотой в мире. На одном из аукционов в Орландо она была продана за 3,29 миллиона долларов.

"Большой арбуз" / фото Wikipedia

Сохранилось всего два экземпляра, один из которых находится в Федеральном резервном банке Сан-Франциско. Купюра получила прозвище "Большой арбуз" из-за зеленых полос, изогнутых вокруг цифр на лицевой стороне, что делают нули похожими на арбузы.