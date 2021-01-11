Волатильность биткоина последние недели привела как к установлению исторических максимумов, так и к рекордным падениям. Что произошло с биткоином и какова цена сейчас, читайте на Финансы 24.

Биткоин в понедельник, 11 января, в 8:15 торговался на уровне 33676 долларов по индексу Investing.com, снизившись на 20,22% за день. Это была самая однодневная процентная потеря с 12 марта 2020 года.

Объясняем Что такое биткоин и как он работает

Впоследствии биткоин немного вырос в цене и по состоянию на 11 утра составляет 35520 долларов.



Биткоин 10-11 января 2021 / CoinMarketCap

Это движение вниз снизило рыночную капитализацию биткоина к 637 миллиардов долларов, или 67,79% от общей рыночной капитализации криптовалюта.

Отметим, что рекордной капитализацией для биткоина была сумма в 758,5 миллиарда долларов.

За предыдущие 24 часа биткоин торговался в диапазоне от 33 676 до 38 217 долларов.

Как биткоин рос

В 2020 году биткоин вырос в несколько раз в своей цене. А уже в начале 2021 8 января установил новый рекорд – 41921 доллар.

Аналитики уверены, что это еще не предел. В частности, в одном из крупнейших инвестбанков Америки JPMorgan ожидают, что в долгосрочной перспективе цена достигнет 146 000 долларов.

Подробнее Цена биткоина может вырасти до 146 тысяч долларов, – прогноз JPMorgan

Что происходит с другими криптовалютами

Ethereum, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, упал в цене почти на 24%, опустившись до 1062 долларов. Теперь криптовалюта занимает 13,04% от общего рынка.

Tether наоборот вырос в цене, хотя и несущественно – на 0,09%, торгуясь на уровне 1,0017 доллара. Рыночная капитализация Tether составила 24,3 миллиарда долларов, или 2,58% от общей стоимости рынка криптовалюта.

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