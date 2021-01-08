За последний год биткоин подорожал более чем в 4 раза, установив очередной исторический рекорд 7 января. Сколько стоит биткоин и что нужно о нем знать, читайте на Финансы 24.

В четверг, 7 января, биткоин установил новый исторический рекорд, достигнув 40 180 долларов, по данным CoinMarketCap. В течение дня цена немного опустилась.



Цена биткоина 7 января 2020-2021

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Что такое биткоин

Биткоин – это форма цифровой валюты, которая создается и хранится в электронном виде на компьютере. Биткоины – это не бумажные деньги, такие как доллары, евро или иены, контролируемые центральными банками или монетарными органами. Биткоин – это первый пример криптовалюты, которая производится людьми и бизнесом во всем мире с помощью передового компьютерного программного обеспечения, которое решает математические задачи.

Биткоин имеет несколько характерных признаков, которые выделяют его от других традиционных валют:

Центральные банки или монетарные органы не контролируют количество биткоина. С созданием биткоина определили его максимальное количество – 21 миллион.

Биткоин является децентрализованным, что делает его глобальной валютой.

Любой, кто имеет компьютер, может установить биткоин-адрес для получения или передачи биткоина за считанные секунды.

Биткоин является анонимным, и криптовалюта позволяет пользователям поддерживать несколько адресов, а для настройки адреса не нужно никакой личной информации.

Как работает биткоин

Биткоин – это способ оплаты или перевода, который не зависит от государственных органов, таких как центральные банки, которые традиционно контролируют денежную массу и наличие валюты на мировом рынке. Переводы осуществляются с помощью компьютера быстро и с низкой комиссией за транзакции.

Биткоин не проходит через традиционную банковскую систему; скорее он перетекает из одного компьютерного кошелька на другой. Биткоин нельзя держать или хранить в кармане или кошельке, как валюту; это чисто компьютерное средство обмена.

Одним из самых интересных изобретений, который появился рядом с биткоином, является технология блокчейну. Именно благодаря этой технологии можно мгновенно и эффективно передавать биткоины.

Как создали биткоин Сатоши Накамото впервые предложил биткоин в докладе 2009 в качестве платежного средства, основанного на математике. Идея биткоина заключалась в том, чтобы создать валютную систему, которая бы не привлекала банки, а вместо этого работала бы с помощью децентрализованной книги, известной как блокчейн.

Впервые стоимость биткоина превысила 1000 долларов в январе 2017 года. С тех пор его стоимость колебалась от более 3000 до почти 20000. Однако в последнее время биткоин устанавливал рекорды почти каждую неделю, достигнув 40 000 долларов.

Много ли в мире криптовалют

Биткоин – не единственная доступная криптовалюта, но его рыночная капитализация высока. Стоимость всего криптовалютного рынка, состоящий из биткоина и других цифровых монет, таких как Ethereum и Tether, впервые превысила 1 триллион долларов (по состоянию на 7 января 2021). Рыночная стоимость биткоина – более 700 миллиардов долларов.

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