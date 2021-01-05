В воскресенье, 3 января, биткоин установил исторический рекорд – более 34 тысяч долларов. Однако аналитики JPMorgan считают, что это далеко не предел для криптовалюты.

Один из крупнейших американских инвестиционных банков JPMorgan прогнозирует, что цена биткоина составит 146 тысяч долларов в долгосрочной перспективе, сообщает CNBC.

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Аналитики объясняют свой прогноз тем, что биткоин является альтернативой золота, а потому может стать тем активом, в который перейдут "золотые" инвесторы, если он станет менее волатильным.

Сейчас рыночная капитализация биткоина составляет более 575 миллиардов долларов. По данным JPMorgan, ей придется подняться в 4,6 раза, чтобы достичь 2,7 триллиона долларов частных инвестиций в золото.

Чтобы рыночная стоимость биткоина достигла такого уровня, его волатильность цен должна существенно упасть. В таком случае институциональные инвесторы будут иметь уверенность, которая необходима для существенных вливаний на рынок биткоина.

Биткойн известен своей дикой волатильностью. После резкого скачка, в понедельник, 4 января, он резко упал, ненадолго опустившись ниже 30 тысяч долларов.

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Это долгосрочный рост, который основанной на выравнивании рыночной капитализации биткоина к золоту для инвестиционных целей, зависит от волатильности биткоина,

– написали стратеги JPMorgan.

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Не первый прыжок биткоина

Стоит отметить, что столь стремительный рост биткоина – не первый. Скептики считают, что ралли биткоина 2020 напоминает события 2017 года. Тогда криптовалюта также стремительно выросла, приблизившись к 20 000 долларов, а через год упала до более 3 тысяч долларов.

Однако другие аналитики считают, что теперь ситуация совсем другая. До биткоина значительно выше доверие, о чем свидетельствуют значительные инвестиции со стороны институциональных инвесторов. Хотя эксперты JPMprgan не уверены, что именно этот фактор отличает 2020 от 2017.

Когда курс биткоина вырастет

Поскольку одним из условий для роста цены биткоина является снижение его волатильности, то не следует ожидать, что уже в этом году криптовалюта достигнет почти 150 000 долларов.

Цену на биткоин в размере 146 000 долларов следует рассматривать как долгосрочную, а не цель на этот год,

– подытожили в JPMorgan.