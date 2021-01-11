Біткойн обвалився на 20% за останню добу, Ethereum впав у ціні ще більше
Волатильність біткойна останніми тижнями призвела як до встановлення історичних максимумів, так і до рекордних падінь. Що відбулося з біткойном та яка ціна зараз, читайте на Фінанси 24.
Біткойн у понеділок, 11 січня, о 8:15 торгувався на рівні 33 676 доларів за індексом Investing.com, знизившись на 20,22% за день. Це була найбільша одноденна відсоткова втрата з 12 березня 2020 року.
Пояснюємо Що таке біткойн та як він працює
Згодом біткойн трохи виріс в ціні і станом на 11 ранку становить 35 520 доларів.
Біткойн 10-11 січня 2021 року / CoinMarketCap
Цей рух вниз знизив ринкову капіталізацію біткойна до 637 мільярдів доларів, або 67,79% від загальної ринкової капіталізації криптовалют.
Зазначимо, що рекордною капіталізацією для біткойна була сума в 758,5 мільярда доларів.
Як біткойн зростав
У 2020 році біткойн виріс у кілька разів у своїй ціні. А вже на початку 2021 року 8 січня встановив новий рекорд – 41 921 долар.
Аналітики впевнені, що це ще не межа. Зокрема, в одному з найбільших інвестбанків Америки JPMorgan очікують, що в довгостроковій перспективі ціна досягне 146 тисяч доларів.
Детальніше Ціна біткойна може вирости до 146 тисяч доларів, – прогноз JPMorgan
Що відбувається з іншими криптовалютами
Ethereum, друга за ринковою капіталізацією криптовалюта, впав в ціні майже на 24%, опустившись до 1 062 доларів. Тепер криптовалюта займає 13,04% від загального ринку.
Tether навпаки виріс в ціні, хоч і несуттєво – на 0,09%, торгуючись на рівні 1,0017 долара. Ринкова капіталізація Tether становила 24,3 мільярда доларів, або 2,58% від загальної вартості ринку криптовалют.
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