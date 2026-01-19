Существует ли купюра номиналом 1 000 евро в 2026 году?

Немало людей в частности интересуется, существует ли купюра в 1 000 евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Дело в том, что первая серия евро была выпущена еще в 2002 году. Она состояла из семи номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Сейчас эти банкноты постепенно заменяются второй – серия "Европа". Но купюры первой серии все еще являются законным платежным средством.

Обратите внимание! Они всегда будут сохранять свою стоимость и продолжать находиться в обращении, пока не будут использованы все имеющиеся запасы.

Вторая серия – "Европа" – была разработана для того, чтобы сделать евро более защищенными от подделок и более долговечными деньгами. То есть банкноты надо заменять реже, что поможет минимизировать их влияние на окружающую среду и уменьшить расходы.

Она называется серией "Европа", поскольку два элемента защиты содержат портрет принцессы Европы,

– рассказали в банке.

Серия введена постепенно в течение нескольких лет и состоит из шести номиналов: 5, 10, 20, 50, 100 и 200. Первые банкноты начали обращение в 2013 году.

Серию было завершено еще в мае 2019 года. В то же время банкнота номиналом в 500 евро не была включена в серию "Европа" и не выпускается с 27 апреля 2019 года. Однако эта купюра всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в любом национальном центральном банке в еврозоне в любое время.

Важно! Купюра номиналом в 1 000 не выпускалась и по состоянию на январь 2026 года не существует.

Напомним, что евро можно рассчитаться в 2026 году в еще одной стране. Речь идет о Болгарии. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Болгария будет переходить на евро постепенно. Кроме того, в самом начале будет установлен такой курс: за 1 евро – 1,95583 болгарского лева.

Заметьте! Сейчас к еврозоне не относятся шесть стран Евросоюза: Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, Швеция и Дания.

Где можно расплатиться евро?