Есть ли 200 евро в обращении?

В 2002 году Европейским центробанком было выпущено впервые первую серию банкнот евро, которые состояли из 7 номиналов. Речь идет о 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, передает 24 Канал со ссылкой на Европейский центробанк.

Сейчас эти банкноты меняются второй серией банкнот, которая известна еще под названием "Европа". Они имеют 2 защитные элементы, где изображены принцессы Европы.

Кстати, эта серия включает номиналы только до 200 евро, ведь с 2019 года регулятор прекратил выпускать банкноту номиналом в 500 евро.

Подделать 200 евро также довольно сложно, в частности через защитные элементы купюры: голограмма с окном-портретом, цветное число 200, которое меняет цвет при наклоне, микротекст, водяной знак-портрет, защитная нить и тому подобное.

Стоит заметить, что банкноты первой серии до сих пор остаются законным платежным средством, а потому сохраняют свою стоимость. В том числе 500 евро.

Сколько в обращении евро?

По данным ЕЦБ, общее количество банкнот евро в обращении на конец 2024 года составляло примерно 30,5 миллиардов штук, а их общая номинальная стоимость – примерно 1,6 триллиона евро.

Интересно, что банкнота стоимостью в 200 евро является второй по величине европейской банкнотой. И в ежегодном отчете ЕЦБ на конец 2024 года указано, что общая стоимость евро-банкнот в обращении составляла 1,58 миллиарда евро.

Кроме того, ЕЦБ объявил, что работает над новым дизайном всех банкнот евро. Известно, что номиналы остаются неизменными – новые банкноты будут иметь те же значения.

Речь идет о 2 возможных вариантах для будущего вида купюр: "Европейская культура" и "Реки и птицы". Также ожидается, что окончательное решение по дизайну будет в 2026 году.

Примеры относительно того, как будут выглядеть купюры: лицевая сторона купюры 5 евро – изображение Марии Каллас, а оборот – уличные артисты (музыка/танцы/театр), развлекающие прохожих, зато лицевая сторона 10 евро – Людвиг ван Бетховен, а оборот – песенный фестиваль с участием детского и юношеского хора.

Что известно о купюрах евро?