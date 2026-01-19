Чи існує купюра номіналом 1 000 євро у 2026 році?

Чимало людей зокрема цікавиться, чи існує купюра у 1 000 євро, пише 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Читайте також Долар та євро на початку 2026 року: слід купувати чи продавати валюту

Річ у тім, що першу серію євро було випущено ще у 2002 році. Вона складалася із семи номіналів: 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 євро.

Наразі ці банкноти поступово замінюються другою – серія "Європа". Але купюри першої серії все ще є законним платіжним засобом.

Зверніть увагу! Вони завжди зберігатимуть свою вартість та продовжуватимуть перебувати в обігу, доки не будуть використані всі наявні запаси.

Друга серія – "Європа" – була розроблена для того, щоб зробити євро більш захищеними від підробок і довговічнішими грішми. Тобто банкноти треба замінювати рідше, що допоможе мінімізувати їхній вплив на довкілля та зменшити витрати.

Вона називається серією "Європа", оскільки два елементи захисту містять портрет принцеси Європи,

– розповіли у банку.

Серія запроваджена поступово протягом кількох років та складається з шести номіналів: 5, 10, 20, 50, 100 та 200. Перші банкноти почали обіг у 2013 році.

Серію було завершено ще в травні 2019 року. Водночас банкнота номіналом у 500 євро не була включена до серії "Європа" і не випускається з 27 квітня 2019 року. Однак ця купюра завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в будь-якому національному центральному банку в єврозоні у будь-який час.

Важливо! Купюра номіналом у 1 000 не випускалась і станом на січень 2026 року не існує.

Нагадаємо, що євро можна розрахуватися у 2026 році у ще одній країні. Йдеться про Болгарію. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Болгарія переходитиме на євро поступово. Крім того, на самому початку буде встановлено такий курс: за 1 євро – 1,95583 болгарського лева.

Зауважте! Наразі до єврозони не належать шість країн Євросоюзу: Польща, Чехія, Румунія, Угорщина, Швеція та Данія.

Де можна розплатитися євро?